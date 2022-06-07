Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется купальный сезон

Купальный сезон в России начнется в тот момент, когда вода прогреется до приемлемой для купания температуры. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам эксперта, норма температуры воды для взрослых составляет +20 градусов, а для детей — +22 градуса. В Москве вода прогреется до таких показателе к середине следующей недели — благодаря солнечной погоде. Днем температура воздуха будет достигать +28 градусов. Ночью благодаря облакам вода не будет успевать остыть.