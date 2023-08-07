Экология 07 августа 2023, 16:35 Синоптик Вильфанд предупредил москвичей об облачной погоде

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В Москву на текущей неделе придет облачная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, температура упадет до +27 градусов днем. Ночью же она составит около +21 градуса. Во вторник и в среду в городе пройдут кратковременные осадки.

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«Начнутся кратковременные осадки — во вторник прогнозируются, в среду уже облачно, тоже с прояснениями, осадки кратковременные, но все-таки буду занимать уже большую площадь», — отметил Вильфанд.