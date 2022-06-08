Синоптик Вильфанд предрек россиянам теплое лето

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России ожидается теплым. В некоторых регионах температура будет превышать климатическую норму, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Он отметил, что, вероятнее всего, теплее обычного будет в Тюменской области и на севере Красноярского края. Кроме того, по его словам, «более комфортное лето, чем прошлое, ожидается на Черноморском побережье».

Вильфанд добавил, что в южных и западных регионах страны также вполне вероятны более высокие температурные показатели. При этом в первых предполагается меньше осадков, чем прошлым летом.