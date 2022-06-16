Синоптик Вильфанд пообещал возвращение аномальной жары в Москву на следующей неделе

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москву вернется аномальная жара. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что похолодание, которое началось после 14 июня — на самом деле просто возвращение к температурным нормам этого периода. После 19 числа снова начнется потепление до +25… +27 градусов. Вильфанд добавил, что сейчас самое время для открытия купального сезона, так как вода в Москве уже прогрелась до +21 градуса.