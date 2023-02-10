Экология 10 февраля 2023, 13:11 Синоптик Цыганков рассказал, какую погоду стоит ждать в Москве на выходных Синоптик Цыганков заявил, что в выходные в Москве будет пасмурная погода

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В выходные в Москве будет пасмурно. Такой прогноз дал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Об этом сообщил RT.

Специалист пояснил, что на данный момент в городе стоит высокая температура из-за атлантического антициклона. Однако в ближайшие дни солнце скроется за тучами. В некоторых районах стоит ждать снег. В понедельник же осадки должны закончиться.

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«В субботу ночью — -1…-4, днем — 0…-5, в воскресенье ночью — -2…-5, днем 0…-5. В понедельник — от 0 до +3», — рассказал Цыганков.

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