Экология 23 ноября 2022, 12:57 Синоптик Тишковец перечислил правила безопасности во время ледяных дождей Синоптик Тишковец: ледяные дожди опасны для водителей

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Синоптик Евгений Тишковец призвал москвичей и жителей Подмосковья к осторожности, пока в регионе идут ледяные дожди. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Больше всего это природное явление опасно для водителей, уточнил сайт «Дни.ру». Синоптик рекомендовал по возможности временно отказаться от поездок на машине.

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«Что касается пешеходов, то им следует передвигаться по обочине короткими шагами. Ходить нужно аккуратно и лучше там, где посыпано песком», — добавил Тишковец.

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Также он посоветовал не подходить близко к деревьям, так как заледеневшие ветки могут обламываться и падать.