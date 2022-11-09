Синоптик Терешонок рассказал о причинах аномального ноябрьского потепления в Москве | 360°

Экология 09 ноября 2022, 05:28 Синоптик Терешонок рассказал о причинах аномального ноябрьского потепления в Москве Синоптик Терешонок заявил, что потепление в ноябре связано с атлантическими циклонами

Читать 360tv в

В Москву придет аномально теплый ноябрь. Климатолог Николай Терешонок рассказал, с чем связано такое явление, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, причина повышения температуры заключается в серии атлантических циклонов.

Реклама

«Вынос теплых воздушных масс с Атлантического океана и Средиземного моря может влиять на температурную ситуацию в сторону повышения», — отметил эксперт.

Реклама

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин подтвердил данные сведения. По словам эксперта, циклоны мешают доступу арктического воздуха.