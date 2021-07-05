Синоптик: сочинские ливни могут перейти в другие российские регионы

Вновь образовавшийся над Черным морем циклон в этот раз обрушился на Сочи. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, каким еще регионам России грозит непогода. Об этом сообщила Lеntа.ru.

По его словам, те дожди, которые прошли незадолго до этого в Ялте, не имеют никакого отношения к «черноморской депрессии» в Сочи. Барические образования столько времени не живут. Однако новый циклон может сказаться не только на Краснодарском крае, но и на других регионах России.

«Он может повлиять на Крым, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, Ставрополье, Ростовскую область», — рассказал эксперт.