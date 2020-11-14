Синоптик сказал, когда ждать снег в Москве

Он пояснил, что это произойдет примерно 23 ноября. Также Тишковец уточнил, что первый снег пойдет уже 16 ноября, но он не образует снежного покрова.

«По климату положено, средняя дата формирования устойчивого снежного покрова — это 28 ноября, четыре сантиметра», — заключил синоптик.

По данным Ura.ru, зима в европейской части России в этом году будет холоднее, чем в прошлом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что аномальных морозов не ожидается. Также синоптик отказался пояснять что-либо более конкретно. По словам Вильфанда, невозможно сделать точные прогнозы на такой долгий срок. Кроме того, он добавил, что в некоторых регионах температура снова будет выше нормы.

Вильфанд рассказал, что осадки в европейской части страны начнутся не раньше первой половины декабря. В конце ноября снега точно ждать не стоит.