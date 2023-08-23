Экология 23 августа 2023, 01:15 Синоптик Шувалов заявил о раннем приходе осени в Центральную часть России

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В центральной части России раньше срока начнется осенняя погода. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что погода, которая характерна для поздней осени, придет в регион примерно через месяц. Уже 23 августа в регионе пройдут дожди.

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«Можно сказать, что ранняя осенняя погода с температурами, соответствующими первой декаде сентября, у нас уже наступила», — отметил Шувалов.