Синоптик Шувалов заявил, что в Петербурге не стоит ждать снега в ближайшие дни | 360°

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Синоптик Шувалов заявил, что в Петербурге не стоит ждать снега в ближайшие дни

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В ближайшие 10 дней в Санкт-Петербурге не стоит ждать дождей. Такой информацией поделился синоптик Александр Шувалов, сообщили «Невские новости».

В город придет значительное похолодание в четверг, 29 сентября. Температура будет держаться на отметке в +7 градусов. Причина похолодания заключается в атмосферном фронте, который идет к Ленинградской области. Однако снегопад в регионе не начнется.

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«В ближайшие 10 дней снега в Петербурге и Ленобласти не ожидается», — рассказал специалист.

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