Синоптик Шувалов заявил, что в Петербурге не стоит ждать снега в ближайшие дни | 360°

Экология 28 сентября 2022, 22:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Синоптик Шувалов заявил, что в Петербурге не стоит ждать снега в ближайшие дни

Читать 360tv в

В ближайшие 10 дней в Санкт-Петербурге не стоит ждать дождей. Такой информацией поделился синоптик Александр Шувалов, сообщили «Невские новости».

В город придет значительное похолодание в четверг, 29 сентября. Температура будет держаться на отметке в +7 градусов. Причина похолодания заключается в атмосферном фронте, который идет к Ленинградской области. Однако снегопад в регионе не начнется.

Реклама

«В ближайшие 10 дней снега в Петербурге и Ленобласти не ожидается», — рассказал специалист.

Реклама

0 0 0 0 0 0