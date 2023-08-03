03 августа 2023, 22:49
Синоптик Шувалов заявил, что в Петербург придет аномальная жара
В Санкт-Петербург придет аномальная жара 6 и 7 августа. Такой информацией поделился синоптик Александр Шувалов, сообщил «МК в Питере».
В субботу температура поднимется до +25 градусов. В воскресенье столбик термометра остановится на отметке в +30 градусов, а в понедельник — в +32 градуса.
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«Это первый и последний пик жары в Петербурге, и придется он на понедельник. Кратковременная жара опустится на город», — заявил синоптик.
После резкого потепления в регион придут дожди и грозы. Температура будет варьироваться от +22 до +24 градусов.
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