Экология 18 июля 2023, 16:45 Синоптик Шувалов заявил, что европейская жара не дойдет до России

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Жара, которая пришла в Европу из-за «теплового взрыва» в Сахаре, не сможет дойти до России. Таким мнением поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом сообщил RT.

Специалист подчеркнул, что температура в Европе вряд ли достигнет отметки в +50 градусов. Скорее всего она будет варьироваться в районе 45-46 градусов. Наблюдать такую погоду можно будет в самых жарких районах — на юге Испании, Сицилии, Сардинии и на юге Италии.

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«Начиная со среды жара немножечко уймется, практически весь день опустится ниже +40 градусов», — заявил Шувалов.