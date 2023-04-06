Экология 06 апреля 2023, 00:47 Синоптик Шувалов рассказал, когда в Санкт-Петербург придет потепление Синоптик Шувалов заявил, что потепление в Санкт-Петербурге начнется 7 апреля

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В пятницу, 7 апреля, в Санкт-Петербург придет потепление. Температура с этого дня перестанет опускаться ниже +10 градусов. Такой информацией поделился синоптик Александр Шувалов. Об этом сообщили «Невские новости».

По слова специалиста, до конца следующей недели в регионе продержится высокое давление. Также в ближайшее время заморозки по ночам прекратятся. Сильного ветра ждать не стоит.

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«Температура днем закрепится с пятницы у отметки +10 градусов, а ночные морозы уйдут в прошлое в самом начале следующей недели», — рассказал Шувалов.