Синоптик Шувалов рассказал, когда из Москвы уйдет запах гари

Из-за серьезных пожаров в Рязанской области запах гари добрался до Москвы. Ожидается, что эта проблема решится после среды, 31 августа. Таким мнением поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт пояснил, что в ближайшее время изменится направление ветра. Вместо юго-востока ветер будет дуть на запад, а после на север и северо-запад.

«В связи с этим 1 сентября у нас очень сильное похолодание. Никакой гари мы уже не почувствуем к тому моменту», — рассказал Шувалов.