Экология 27 марта 2023, 23:56 Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду стоит ждать в апреле в Петербурге

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Последние дни марта и первые дни апреля вряд ли порадуют жителей Санкт-Петербурга теплой погодой. Такой информацией поделился синоптик Александр Шувалов. Об этом сообщили «Невские новости».

Ночью в городе температура будет опускаться до -3 градусов. При этом в области она может доходить до -5 градусов. Кроме того, в регионе будет идти дождь со снегом.

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«Ветер сначала южный, а с понедельника — восточный, северо-восточный. От него тепла ждать не приходится. Но сильно разгоняться не будет», — пояснил синоптик.