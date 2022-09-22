Синоптик Шувалов рассказал, какая погода придет в Москву на выходных | 360°

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Синоптик Шувалов рассказал, какая погода придет в Москву на выходных

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Температура воздуха в Москве 24–25 сентября не поднимется выше 12 градусов. Такой информацией поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что дожди в городе будут слабыми. Однако идти они будут до конца недели. Скорость ветра составит 15 метров в секунду. Сперва он будет восточным и северо-восточным, а затем сменится на западный и северо-западный.

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«В выходные дни дожди ослабеют, но не прекратятся. Из-за плотных облаков будет не очень высокая температура — плюс 10–12 градусов», — пояснил Шувалов.

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