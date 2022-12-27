Экология 27 декабря 2022, 05:37 Синоптик Шувалов рассказал, к чему приведут обильные осадки в декабре Синоптик Шувалов заявил, что осадки в декабре благоприятно скажутся на урожае в 2023 году

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Обильные осадки в декабре станут заделом урожайного 2023 года. Таким мнением поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что текущий декабрь стал выдающимся по количеству осадков. В ближайшее время показатели достигнут двойной месячной нормы осадков. При этом в отдельных регионах количество осадков составило уже 2,5 месячной нормы, а где-то половина годовой нормы, написал RT.

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«Но найдем в этом и положительный признак: это хороший задел под урожай следующего года», — рассказал Шувалов.

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