Синоптик Шувалов предрек холодную неделю жителям Центральной России

Перестройка атмосферных фронтов в центральной части России приведет к серьезному похолоданию. На место теплого циклона, который уйдет на Урал и в Западную Сибирь, придет антициклон, который принесет с собой холодный воздух с севера и северо-востока. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Он отметил, что похолодание затянется до конца рабочей недели.

«Дневные температуры понизятся до +10...+12 градусов, а в лучшем случае +13 градусов. В первые дни, во вторник и среду, все это будет сопровождаться порывистым и неприятным ветром», — поделился специалист.

Дожди в центральной части России ожидаются только при прохождении фронта, продлятся они до первой половины дня вторника, 14 сентября. В остальном погода на неделе пройдет без осадков. Небо будет облачным с редкими проявлениями солнца.

Незначительно почувствуют похолодание жители черноземных областей России. По прогнозу Александра Шувалова, температура понизится в Тамбове, Воронеже, Липецке, Курске и Белгороде до +14...+17 градусов.

Понижения температуры и влияния антициклона не почувствуют в Краснодарском крае, Крыму, на Ставрополье и Нижней Волге. Там останется вполне комфортная температура +25...+27 градусов.

Синоптики не сошлись во мнении, стоит ли называть короткий период теплых дней в московском регионе бабьим летом. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что погода нанесет по жителям столичного региона осенний удар уже в ближайший вторник, 14 сентября. Представитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец более оптимистичен в своих прогнозах. Он не исключил, что ближе к октябрю теплая и ясная погода вернется в московский регион.