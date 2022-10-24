Синоптик Шувалов поделился прогнозом погоды на неделю в Москве | 360°

24 октября 2022, 19:06
Синоптик Шувалов поделился прогнозом погоды на неделю в Москве
Александр Шувалов: пойдут дожди, но температура воздуха будет высокой
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в российской столице на этой неделе. По его словам, в город приходит разная погода, передает «Вечерняя Москва».
Специалист уточнил, что в воскресение проходят фронтальный раздел и небольшие дожди, а в понедельник — передняя часть антициклона.
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«Да, могут быть небольшие дожди, но температура все равно будет достаточно высокой: четыре-девять градусов тепла в дневные часы. После этого ночные температуры будут ниже: от нуля до минус пяти ночью во вторник и среду. Днем будет три-пять градусов тепла», — уточнил собеседник издания.
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По его словам, особого потепления не ожидается в четверг и пятницу. При это он заверил, что ни одна схема не дает пока снега.
«Если он и будет, то как 21 числа в двух населенных пунктах и буквально на полчаса. Такого снега, который бы накрыл землю, ждать не приходится», — выразил уверенность синоптик.
Москва 2022
Прогноз погоды
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