Синоптик Шувалов объяснил, почему май 2022 года стал таким холодным

Май 2022 года в Москве стал самым холодным в этом веке. По данным синоптиков, средняя температура составила +10,5 градуса. Руководитель прогностической службы «Метео» Александр Шувалов рассказал, с чем связаны такие анамальные температуры. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Причина холодного мая: с севера в нашу глубокую ложбину — Русскую равнину — регулярно скатывались холодные воздушные массы. Как с горки, со Скандинавии они шли один за другим», — пояснил синоптик.

Несмотря на холодные температуры в мае год должен принести хороший урожай, успокоил Шувалов. За весенний период почва смогла собрать достаточное количество влаги, что позволит избежать засухи.