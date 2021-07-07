Синоптик рассказал о продолжительности жары в московском регионе

Жаркая погода вернулась в Москву и Московскую область. Но на этот раз надолго она не задержится и уже на следующей неделе столбики термометров начнут опускаться. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.

Синоптик предупредил, что самые предстоящие выходные станут самыми жаркими днями для Московской области. Днем местами температура вырастет до +30..+33 градусов. Ночи на этой неделе будут теплыми: +18.+20 градусов.

Повышение до этих показателей будет постепенным. Каждый день она будет прибавлять по одному градусу.

«На следующей неделе погода будет облачной, за счет чего сильная жара спадет, но все равно будут достаточно высокие температуры. Выше нормы», — подчеркнул Юрий Варакин и добавил, что ждать ухода зноя стоит после 13 июля.

Погода в Москве тоже будет жаркой. В четверг, 8 июля, воздух в городе прогреется до +31 градуса. До конца недели столбики термометров пойдут вверх и достигнут максимума ко вторнику, когда доберутся до отметки в +35 градусов.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, синоптики не исключили новых температурных рекордов до 12 и 13 июля. Прошлые максимальные показатели для этих дат фиксировали в 1903 году (34,5 градуса) и в 1936 году (32,4).

Максимальный рекорд для всего июля в Москве был установлен 29 июля 2010 года, когда воздух в городе прогрелся до +38,2 градусов. На нынешний месяц таких прогнозов у специалистов пока нет.

Первая волна жары, накрывшая Москву в июне, побила сразу четыре температурных рекорда, а первый летний месяц 2021 года стал самым знойным за всю историю с показателем в 34,8 градуса.