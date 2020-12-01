Синоптик рассказал, сколько снега ждать в московском регионе на Новый год

Москвичей ожидает снежная новогодняя ночь. К 31 декабря сугробы могут достичь 13 сантиметров, а температура составит -6 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В конце месяца, по словам синоптика, похолодает и ночью в среднем будет от — 6...— 11 градусов, а днем от — 1...— 6.

«Не обойдется без зарядов снега, и есть шансы на то, что к Новому году снежный покров сохранится и может составить 8-13 сантиметров», — передает РИА «Новости» слова Тишковца.

Тем не менее к концу этой недели, по прогнозам центра «Фобос», Москву накроет «алмазной пылью» и «ледяными иглами» Все дело в водяном паре, который будет вымерзать. В целом специалисты ожидают, что декабрь будет на 1–1,5 градуса выше нормы.

Недавно синоптик рассказал, что осень в Москве в 2020 году стала рекордной теплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений, потому что средняя температура составила +10, уточняет RT. Кроме того, количество осадков было в пределах нормы.