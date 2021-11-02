Синоптик рассказал, почему в центре европейской части России образовался сильный туман

В центральной части Европейской России образовался плотный туман. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в чем заключаются причины такого явления. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Леус отметил, что такой туман появился в большинстве регионов России. Специалист объяснил, что такой туман называется радиационным. Возникает он как правило из-за того, что температура земли резко понижается, отдавая все тепло в атмосферу.

«Довольно резкое понижение температуры приводит к образованию тумана при некоторых дополнительных условиях: высокой влажности воздуха и антициклональных условиях, что значит очень спокойной и тихой погоде, как это было накануне», — рассказал Леус.