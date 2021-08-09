Синоптик рассказал о причине смога в Екатеринбурге

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о причинах смога, а также объяснила, как долго он пробудет в регионе. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

По словам специалиста, дым пришел в Екатеринбург и его окрестности от лесных якутских пожаров. Причиной его распространения стала повышенная влажность и северный ветер. Ранее такой смог наблюдали жители Ханты-Мансийского автономного округа.

Метеоролог уточнила, что ситуация вряд ли измениться в ближайшее время. Пока в регионе дует ветер, дым и смог никуда не уйдут. Однако не все так страшно, поскольку ветер хоть как-то развеивает выбросы от промышленных предприятий.