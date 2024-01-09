Эксклюзив 09 января 2024, 22:03 Синоптик рассказал о приближающемся к Москве и области снегопаде Синоптик Ильин: за двое суток в Москве и области выпадет до 10 сантиметров снега Freepik

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве и области пройдет снегопад. О погоде в регионе на среду и четверг «360» поговорил с метеорологом, синоптиком прогностического центра «Метео» Александром Ильиным.

Специалист рассказал, что интенсивность снегопада будет слабая, местами умеренная. В отдельных районах Подмосковья снег может пойти более интенсивно.

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Ночью в Москве ожидается от -8 до -10 градусов, по области от -7 до -12 градусов. Днем в столице — от -6 до -8 градусов, по области — от -6 до -11 градусов. В четверг в Москве выпадет от пяти до семи сантиметров снега, в Подмосковье — от трех до восьми сантиметров осадков.

«В среднем около 10 сантиметров за двое суток. Интенсивность снега будет слабая, местами умеренно, в отдельных районах кратковременно интенсивность снега будет увеличиваться», — отметил синоптик.

Ветер подует западный, до 11 метров в секунду. В четверг после прохождения теплого фронта и повышения температуры до -1 …-3 градусов в Москве и до 0 …-5 градусов в области ветер усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.

«В четверг будет наиболее сложно на дорогах, ну и погодная ситуация непростая. Местами метели, снежные заносы на дорогах. Гололедица в течении всех этих ближайших дней сохраняется», — предупредил Ильин.

В ближайшие дни в регионе ожидается резкое понижение атмосферного давления, после чего такое же резкое повышение. Скачки могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.