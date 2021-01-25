Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Позднякова заметила, что небо проясняется и температура воздуха может подняться, но максимальная цифра будет известна позднее. По ее словам, сегодня была зарегистрирована самая высокая температура для 25 января за последние 140 лет инструментальных наблюдений в столичном регионе.

«Сегодня мы ожидаем, что в Москве будет порядка +1…+3 °С. В последующие дни температура будет постепенно понижаться. 26 января в течение суток в Москве только 0…+2 °С. 27 января температура в городе будет около 0 °С», — уточнила специалист.