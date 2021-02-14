Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье 14 февраля

Кратковременный снег и слабая метель ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в столице 14 февраля составит −12…−14 градусов. В Московской области столбик термометра покажет −10…−15 градусов. Направление ветра — северо-западное со скоростью четыре-девять метров в секунду, рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что температурный фон в столичном регионе в целом будет на восемь-девять градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, сообщил он РИА «Новости».

Московские пробки, возникшие в конце недели из-за рекордного снегопада, в воскресенье снизились до двух баллов. Накануне утром в столице они оценивались в девять баллов. Основные заторы возникли еще в пятницу вечером при въезде грузовиков на МКАД.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик ранее сообщил, что дорожные и коммунальные службы по поручению губернатора Андрея Воробьева переведены на усиленный круглосуточный режим работы.