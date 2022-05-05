Синоптик рассказал о погоде в Москве 5 мая

Солнечный, но прохладный день ждет жителей Москвы в четверг, 5 мая. Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий весенний денек, но пока еще прохладный. Переменная облачность, без осадков, температура в городе +10…+12 градусов», — рассказал РИА «Новости» Тишковец.

По его словам, в Подмосковье ожидается +8…+13 градусов. В целом показатели четверга будут на пять-семь градусов ниже, чем должно быть в норме.

Синоптик добавил, что будет дуть западный, северо-западный ветер, его порывы могут достигнуть двух-семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тепло вернется в Москву 6 мая. Температура воздуха поднимется до +15…+17 градусов.