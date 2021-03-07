Синоптик рассказал о погоде в московском регионе 8 марта

Теплой погоды в Международный женский день жителям Москвы и Подмосковья ждать не стоит. Днем столбики термометра останутся в диапазоне -3...-5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что это на два-три градуса ниже климатической нормы.

«Температура ночью ожидается около 10 градусов мороза», — предупредил синоптик.

Также метеоролог напомнил, что в честь Международного женского дня Гидрометцентр решил объявлять о температуре на улицах не по шкале Цельсия, а по Фаренгейту, чтобы прогноз всегда был положительным.

По этому по новой системе температура воздуха днем достигнет примерно +20 градусов.

Рабочую неделю жители московского региона начнут с настоящих морозов. В ночь на 9 марта столбики термометров резко пойдут вниз до -20 градусов. Днем воздух немного прогреется — до -10 градусов, но к ночи опять сильно похолодает. По словам синоптиков, такая погода для марта несвойственна, а по показателям превышает даже морозную январскую норму.