Эксклюзив 01 декабря 2022, 11:15 Синоптик рассказал, когда температура воздуха в Москве придет в норму Метеоролог Шувалов сказал, что в декабре погода в Москве и Подмосковье вернется в норму Сайт мэра и правительства Москвы

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Нетипичные морозы в Москве и Подмосковье сохранятся только в начале декабря, а со второй декады погода придет в климатическую норму. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал «360» прогноз на ближайший месяц.

Температура в Москве и Московской области сильно отличается, разброс, по его словам, большой. Если в центре столицы ночью зафиксировали -10,7 градуса, то по региону от -14 до -18 градусов. Особенно отличились, по словам метеоролога, Черусти. К шести часам утра там похолодало до -20,1 градуса.

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«Можно считать, что Подмосковье начало зиму с первого 20-градусного мороза», — сказал он.

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Ночь на 2 декабря станет достаточно холодной, но в выходные потеплеет. Александр Шувалов предупредил, что утром подморозит, но днем воздух прогреется до -6…-8 градусов. Из-за антициклона и высокого давления, едва ли не рекордного, ветер не помешает, а в небе будет светить солнце.

Что касается декабря в целом, погода изменится на рубеже 10 декабря. Метеоролог объяснил, что тогда установится западно-восточный перенос воздушных масс и погода перейдет в «более приемлемую фазу». Небольшие морозы останутся по ночам, примерно -4…-9 градусов, а днем потеплеет до -1…-6 градусов. Снег выпадет не раньше 7 декабря. Скорее всего, по словам Александра Шувалова, первая декада декабря останется холодной, на три-четыре градуса ниже многолетних значений, но потом температура воздуха придет в норму.