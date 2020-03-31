Синоптик рассказал, когда наступит убивающая коронавирус жара

Остановить распространение коронавируса поможет жаркая и сухая погода. Такие условия для вируса смертельны. На юг России жара придет уже в июне. На остальной территории РФ губительная для 2019-nCoV погода установится в июле.

«Если говорить о температуре +25…+28 [градусов], то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным», — приводит РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На остальной территории РФ бывают такие же жаркие дни в июне, но в среднем по климату — это июль. В Москве средняя дневная температура июля +23…+25 градусов. Будут отдельные жаркие дни в июне и в мае.

Кандидат географических наук Павел Константинов рассказал агентству, что июль — это самый жаркий месяц для большинства российских городов. Доктор биологических наук из США Анча Баранова пояснила, как жара влияет на коронавирус. Капли, в которых он живет, высыхают и 2019-nCoV «портится».

11 марта ВОЗ объявила о пандемии в связи со стремительным распространением коронавируса по всему миру. Вспышка инфекции началась в Китае в конце декабря 2019 года. Чтобы предотвратить распространение заразы, многие страны приняли беспрецедентные меры безопасности, закрыли границы и ввели карантин в крупных городах. Москва, Подмосковье и более двух десятков других российских регионов перешли на режим строгой изоляции, когда людям лишний раз нельзя выходить из дома без особой нужды.