Синоптик рассказал, какой погоды стоит ждать после новогодних праздников

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды стоит ждать россиянам после Нового года. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По его словам, в разных региона климат будет проявлять себя по-разному. Стоит ожидать похолодания. Однако точно определить, когда оно начнется, установить нельзя, передала «Газета.ru».

«Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до -20-25°C», — отметил эксперт.