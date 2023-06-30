Экология 30 июня 2023, 05:33 Синоптик рассказал, каким будет июль в России Синоптик Вильфанд: в июле на половине территории России ожидается температура выше нормы Freepik

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На половине российской территории температура воздуха в июле будет выше нормы. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, непривычно высокая температура ожидается на западе Урала, Якутии, на востоке Красноярского края, востоке Заволжья, в Забайкальском крае, Приморском крае, Амурской, Магаданской области и других регионах.

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Вильфанд объяснил, что на большей части России среднее число осадков во втором месяце лета ожидается около нормы. Однако исключения все-таки будут — это Приволжский федеральный округ, восток Якутии, центр Урала. Там осадки выпадут с дефицитом. Обратная ситуация вероятна на востоке Камчатского края, Ставропольского и Алтайского края, а также в Архангельской и Кемеровской областях.

Ранее Вильфанд заявил, что жители пяти регионов России столкнуться с «волнами тепла» в ближайшее время. По его словам, это Амурская, Магаданская области, Хабаровский край, Камчатка и Якутия.