Синоптик рассказал, как глобальные изменения климата отразятся на сельском хозяйстве в России

Сентябрь в России может стать самым холодным с начала текущего века. Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал «360», часто ли в стране будут аномальные температуры и как это отразится на различных сферах жизни общества.

Синоптик поделился, что сейчас погодные аномалии становятся все более рельефными, с большими значениями. На всей Земле фиксируется общее потепление климата. Слишком жаркая погода встречается все чаще, аномально холодная — все реже. Но при этом любые редкие похолодания становятся более сильными.

«Очень глубокие циклоны сейчас над югом Сибири. Там отрицательная аномалия достигает 5-6 градусов от нормы. Именно такое нарушение в нормальном западно-восточном переносе, скорее всего, будет преследовать нас всю осень и всю зиму», — отметил метеоролог.

Александр Шувалов добавил, что в целом пока еще сложно прогнозировать погоду на дальние месяцы в конкретных районах. Но очевидно одно: россиянам нужно быть готовыми к резким контрастным перепадам температуры.

Синоптик добавил, что глобальное потепление отразится на многих сферах жизни общества. В первую очередь, на сельском хозяйстве. В России есть несколько областей, где может быть сильный дефицит осадков — например, Кубань, Ставрополье, которым грозят засухи. При том, что именно эти регионы — одна из главных житниц России. Придется к этому адаптироваться и переходить на выращивание других культур, которые могут обходиться без обильной влаги.

В то же время, на север страны будет продвигаться зона, в которой можно возделывать более теплолюбивые культуры. В Архангельской области, на юге Коми, к примеру, можно рассчитывать на хороший урожай.

Шувалов добавил, что адаптироваться к новому климату нужно будет не только сельскому хозяйству. Потепление может коснуться нефтяников и газовиков, потому что может нарушиться вечная мерзлота и газопроводы окажутся под угрозой. Метеоролог уверен, что в России сейчас нужно выстраивать новую стратегию адаптации к новым климатическим переменам.