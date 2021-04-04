Синоптик раскрыл, когда водителям из Центральной России можно менять резину на колесах

На следующей неделе в Центральной России погода будет нестабильная: в понедельник и вторник — тепло и сухо, потом пойдут дожди, а по ночам подморозит. Фенологическая весна наступит 10 апреля. Тогда уже можно будет менять зимнюю резину на летнюю. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидаемое в конце рабочей недели существенное ухудшение погодных условий (заряды мокрого снега, аномальное количество осадков, штормовой ветер и очень низкое атмосферное давление) будет непродолжительным и к выходным атмосфера постепенно стабилизируется. Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля <…> уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится, до +9…+14», — поделился прогнозом синоптик.

По словам Тишковца, ночи к следующим выходным станут теплыми, и температура воздуха устойчиво окажется выше +5 градусов. Это значит, что наступит фенологическая весна и природа начнет пробуждаться.

«Также, при таких температурных показателях наступит и автомобильная весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации», — добавил собеседник.

Тишковец отметил, что погода на следующей неделе испортится во вторник, 7 апреля. Пойдут дожди, которые усилятся на следующий день. Ночью возможен мокрый снег.