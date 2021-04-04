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    04 апреля 2021, 13:35

    Синоптик раскрыл, когда водителям из Центральной России можно менять резину на колесах

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    На следующей неделе в Центральной России погода будет нестабильная: в понедельник и вторник — тепло и сухо, потом пойдут дожди, а по ночам подморозит. Фенологическая весна наступит 10 апреля. Тогда уже можно будет менять зимнюю резину на летнюю. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик раскрыл, когда водителям из Центральной России можно менять резину на колесах

    «Ожидаемое в конце рабочей недели существенное ухудшение погодных условий (заряды мокрого снега, аномальное количество осадков, штормовой ветер и очень низкое атмосферное давление) будет непродолжительным и к выходным атмосфера постепенно стабилизируется. Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля <…> уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится, до +9…+14», — поделился прогнозом синоптик.

    По словам Тишковца, ночи к следующим выходным станут теплыми, и температура воздуха устойчиво окажется выше +5 градусов. Это значит, что наступит фенологическая весна и природа начнет пробуждаться.

    «Также, при таких температурных показателях наступит и автомобильная весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации», — добавил собеседник.

    Тишковец отметил, что погода на следующей неделе испортится во вторник, 7 апреля. Пойдут дожди, которые усилятся на следующий день. Ночью возможен мокрый снег.