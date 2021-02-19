Синоптик раскрыл, когда в Крыму прекратится снегопад

Снегопад в Крыму прекратится уже в эти выходные. Об этом «360» рассказал специалист метеорологического центра «Фобос» Александр Синенков. Из-за аномальной погоды дорожным сотрудникам впервые в истории пришлось перекрыть движение по Крымскому мосту.

«Сильных осадков не ожидается, поскольку границы атмосферного фронта будут намного южнее Крыма, над Черным морем. Завтра снегопада уже не будет, до среды без осадков. На следующей неделе есть вероятность осадков, но они будут незначительными», — заявил Синенков.

На днях высота снежного покрова в Симферополе составила 28 миллиметров, отметил специалист. Снег выпал 14 февраля и значительно затруднил автодорожное движение. Пресс-служба МЧС по Крыму сообщила о том, что в направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около одного километра. Некоторые автомобили пришлось эвакуировать.

Несмотря на отсутствие снегопада, Синенков отметил, что минусовая температура на юге России сохранится как минимум неделю. Небольшое потепление ожидается к середине недели. Тем не менее отметка термометра едва превысит нулевое значение в дневные часы.

«Незначительное непродолжительное потепление будет в середине следующей недели, причем температура немного превысит нулевое значение в дневные часы. А вот затем, в конце недели снова [ожидается] похолодание весьма существенное», — добавил синоптик.

На данный момент температура в Алуште держится на отметке в -2 градуса. В городе Саки — -6. Самые низкие показатели в Бахчисарае и Симферополе. Там показатели составляют -8 и -9 градусов соответственно.

Ранее в Москве из-за сильного снегопада отменили и задержали более 100 рейсов. Количество осадков, выпавших в столице на 12 февраля, оказалось рекордным начиная с 1973 года.