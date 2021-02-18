Синоптик раскрыл главную причину погодных аномалий

Россию и некоторые страны охватили погодные аномалии. Однако физические условия определенных событий «очень легко объясняются», заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Морозы пришли на европейскую территорию страны, Урал и в Западную Сибирь. С 18 февраля температура опустилась ниже нормы на 10-15 градусов. В Москве в ночь на пятницу и на субботу градусник остановится на отметке -27…-29 градусов. Но столбик термометра может показать и -30. Вильфанд упомянул про затоки очень холодных воздушных масс через Средиземное море. Кроме того, необычное похолодание зафиксировано в Южной Америке и Мексике, где столбики термометра упали до нуля.

На азиатской части России сформировался хорошо выраженный циклон, а на северо-западе Западной Европы — антициклон.

«Вот при таком дипольном распределении, когда циркуляция циклоническая происходит против часовой стрелки, а ациклоническая — по часовой стрелке, получается, что между этими двумя образованиями… закачивается очень холодный воздух… именно из приполярных регионов», — объяснил Вильфанд.

Для антициклона характерна малая облачность и высокое давление. Из-за последнего явления происходит выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облачного покрывала. Соответственно, воздух у земли становится еще холоднее. Похожие механизмы происходят в США, Канаде и Мексике.

За последние 25 лет в РФ в два раза возросло количество экстремальных погодных событий. Основная причина — глобальное потепление.