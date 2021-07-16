Синоптик прокомментировал наводнения в России и Германии

Наводнение в Германии привело к гибели 100 человек. И количество жертв еще может возрасти. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Lеntа.ru сравнил ситуацию с наводнением в России и Германии.

Причинами наводнений в России и Германии стали сильные дожди. По словам специалиста, на наводнения в странах повлиял один антициклон. Но отличие состоит в том, что в Германию циклон пришел из Атлантического океана.

«Когда мы говорили о подобной ситуации, которая была два раза за это лето на Кубани и в Крыму, то мы вспоминали так называемый блокирующий процесс. В восточной части Европы формировался мощный антициклон, которые не позволял циклону, образовавшемуся над Черным морем, покинуть регион и дожди выливались там, где они образовались», — заявил синоптик.

Специалист пояснил, что образовавшийся циклон не мог покинуть территории Крыма и Кубани. Именно поэтому основная часть дождей прошла именно там. Это и привело к затоплению данных территорий. Аналогичная ситуация произошла и над Западной Европой.

Однако Леус подчеркнул, что в России и Германии проходили разные циклоны, несмотря на аналогичность ситуаций. По его мнению, те циклоны, которые образовались над Россией, уже умерли, не дойдя до Германии.