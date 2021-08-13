Синоптик предупредил об обновлении климата в России

В России в этом году должно произойти обновление климата. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались старым климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать новый климат», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Тем не менее Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал. По словам синоптика, условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе наблюдений за 30 лет и периодически обновляются.

Изменения в каждом регионе происходят по-разному. В Москве климатической нормой считалось 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре +16,4 градуса. При новом климате выпадает уже 78 миллиметров дождей, количество дней составляет 15, а средняя температура достигает +17,6 градуса. Такой рост считается заметным.

Накануне жителям столичного региона посоветовали не прощаться преждевременно с летом. Теплая погода может стоять и в начале сентября. А с начала следующей недели ожидается умеренно высокая температура.