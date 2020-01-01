Синоптик предупредил о похолодании в Москве 1 января

В Москве ожидается понижение температуры. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня метеорологические условия будут определяться влиянием промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается облачная, днем с прояснениями погода», — рассказал Тишковец. Видео с его прогнозом опубликовано в соцсетях.

На дорогах гололедица и скользко, добавил метеоролог. В Москве ожидается днем 1 января похолодание до минус двух-минус четырех градусов. Тем временем в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов, предсказал Тишковец.

Атмосферное давление в регионе будет расти. Вскоре оно вернется к нормальным показателям — до 745 миллиметров ртутного столба.