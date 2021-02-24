Синоптик предупредил москвичей о новом снегопаде

Снегопад в Москве в среду принесет в столицу до 35% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Теплый фронт начал накрывать Москву в среду утром, в столице пошел небольшой снег, в течение дня он будет постепенно усиливаться, и к утру четверга выпадет до 13 миллиметров осадков.

«Это 35% месячной нормы. Температура в ночь повысится до −5…−10 градусов», — сказал Тишковец.

Синоптик сообщил, что мощные заряды снега с ухудшением видимости до одной тысячи метров ожидаются в четверг утром. Об этом Тишковец рассказал РИА «Новости».

В метеобюро Москвы между тем сообщили, что прирост снежного покрова к утру четверга может составить от шести до восьми сантиметров. Снег начнется после полудня, к вечеру выпадет до двух сантиметров при температуре −12…−14 градусов, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро.

Москвичей ранее предупредили о морозах, которые придут в столичный регион с наступлением календарной весны. Накануне Москва пережила самую холодную ночь зимы.