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    24 февраля 2021, 10:53

    Синоптик предупредил москвичей о новом снегопаде

    Александр Блинов

    Снегопад в Москве в среду принесет в столицу до 35% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик предупредил москвичей о новом снегопаде

    Теплый фронт начал накрывать Москву в среду утром, в столице пошел небольшой снег, в течение дня он будет постепенно усиливаться, и к утру четверга выпадет до 13 миллиметров осадков.

    «Это 35% месячной нормы. Температура в ночь повысится до −5…−10 градусов», — сказал Тишковец.

    Синоптик сообщил, что мощные заряды снега с ухудшением видимости до одной тысячи метров ожидаются в четверг утром. Об этом Тишковец рассказал РИА «Новости».

    В метеобюро Москвы между тем сообщили, что прирост снежного покрова к утру четверга может составить от шести до восьми сантиметров. Снег начнется после полудня, к вечеру выпадет до двух сантиметров при температуре −12…−14 градусов, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро.

    Москвичей ранее предупредили о морозах, которые придут в столичный регион с наступлением календарной весны. Накануне Москва пережила самую холодную ночь зимы.