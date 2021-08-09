Синоптик предупредил о грядущих дождях и грозах в Москве

+Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о том, какая погода будет в Москве и Подмосковье до конца лета. По его словам, жары ждать не стоит. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Синоптик отметил, что в ближайшее время температура в регионе пойдет на спад. Кроме того, в столицу придут дожди и грозы. Специалист подчеркнул, что аномальная жара уйдет из города.

«Мы ожидаем, что жарко будет только сегодня и завтра, но уже завтра к вечеру с запада приблизится холодный атмосферный фронт, температура понизится. В среду, четверг, пятницу погода в Москве будет дождливой, с грозами, порывистым ветром. Температура будет в пределах +23 градусов. А в четверг и пятницу даже ниже — [до] +21…+22 градусов», — рассказал Синеков.