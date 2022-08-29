Синоптик предупредил москвичей об аномальном похолодании с 1 сентября

Сильное похолодание придет в Москву 1 сентября. Температура воздуха упадет на 15-17 градусов. В столице будет около +15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг будет значительное похолодание. Если сравнить с погодой в воскресенье, то температура понизится сразу на 15-18 градусов. Будет максимум +15 градусов в Москве, по области — [до] +12…+17 градусов», — сказал он ТАСС.

В пятницу, 2 сентября, ночью температура воздуха понизится до +3…+8 градусов, днем будет не выше +15 градусов.

По словам синоптика, такие показатели на три градуса ниже климатической нормы и соответствуют концу второй декаде сентября. По его словам, температурный фон является характерным для глубокой осени.

Вильфанд рассказал, что 29 августа в Москве — все еще жарко, столбики термометров покажут +27…+29 градусов. Однако будет облачно, ожидаются кратковременные дожди и грозы. На следующий день погода сильно не изменится, а в среду уже похолодает до +21…+23 градусов.