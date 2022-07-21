Синоптик предупредил москвичей о небольшом дожде в четверг

Четверг в Москве будет дождливым, но не особо прохладным — температура воздуха составит примерно +22 градуса. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице будет облачно, с прояснениями. Ожидается до пяти миллиметров осадков. По словам Тишковца, это пять литров воды на квадратный метр.

Ветер будет северо-восточный — четыре-девять метров в секунду. Так как солнце будет периодически появляться, воздух прогреется до +20…+22 градусов в Москве и до +18…+23 в Подмосковье.

«Это на три-четыре градуса ниже, чем положено в самое теплое время года на макушке лета», — сказал Тишковец.

Дожди в московском регионе будут идти периодически до 21:00.

Атмосферное давление 21 июля составит 744 миллиметра ртутного столба.

Такая погода продлится недолго. Уже к позднему вечеру температурный фон изменится. В ближайшие выходные в столицу, по его словам, вернется тепло.