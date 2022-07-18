Синоптик предупредил, что 18 июля станет самым холодным днем в Москве и Подмосковье с начала месяца

Понедельник, 18 июля, окажется самым холодным днем с начала месяца в Москве и Московской области с начала месяца. Столбики термометров не поднимутся выше +18…+19 градусов, ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самый холодным днем с начала месяца станет понедельник — температура будет всего лишь 18-19 градусов. Только на юге области и в центре Москвы, на острове тепла, она будет достигать 20-22 градусов», — сказал он ТАСС.

По его словам, 18 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами они будут сильными. Также возможны гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Небольшие дожди прогнозируются также во вторник и среду.

Вильфанд допустил, что потепление придет в регион в конце неделе. Воздух вновь может прогреться до +25 градусов и выше.