Синоптик предрек кислотные дожди во Франции

На Францию могут обрушиться кислотные дожди из-за извержения вулкана на Канарах. С таким прогнозом выступил метеоролог ВFМТV Кристоф Персон.

Извергающийся вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма помимо потока лавы выбрасывает в атмосферу уйму оксида серы, по несколько тонн в день. Образовалось уже целое облако газа, которое грозит вызвать кислотные дожди во Франции, когда страны достигнет эта масса.

«Сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, которая вызывает кислотные дожди», — привело слова синоптика РИА «Новости».

Кислотные дожди уже идут недалеко от Пятой республики. И уже на выходных прольют и в ней самой, предсказал метеоролог.

Вулканолог Иван Махоткин ранее объяснил «360», почему извержение вулкана на острове Пальма может продолжаться целый месяц.

Вулканическая лава после извержения на Пальме накануне покрыла 154 гектара земли, передавал RT. Ущерб от разбушевавшегося вулкана уже превысил 400 миллионов евро, он грозит уничтожить всю курортную зону, писала газета «Известия».