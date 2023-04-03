Экология 03 апреля 2023, 15:40 Синоптик Позднякова рассказала, какую погоду стоит ждать в Москве с 3 апреля Синоптик Позднякова рассказала о потеплении с 3 апреля в Москве

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С 3 апреля в Москве установится теплая погода. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что в понедельник показатели термометра будут варьироваться от +8 до +13 градусов. Данный показатель превышает климатическую норму. А 4 апреля температура составит от +10 до +11 градусов.

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«С середины недели власть над погодой перейдет к антициклону. Она будет облачная с прояснениями. В начале — без существенных осадков, а затем просто без осадков. Преобладающая температура днем со среды по субботу будет 8…13 градусов», — рассказала Позднякова.