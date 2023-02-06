Экология 06 февраля 2023, 13:50 Синоптик Позднякова рассказала, какое давление будет в Москве в ближайшие дни Синоптик Позднякова предупредила о повышении давления в Москве

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Аномально высокое давление начнется в Москве 6 февраля и продолжится большую часть недели. Такой информацией поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, давление превысит климатическую норму на 20 единиц. Неделя выдастся облачной, а вот осадков ждать не стоит. Днем во вторник и среду температура будет варьироваться на отметке от -3 до -6 градусов.

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«Мы ожидаем, что в среду, 8 февраля, атмосферное давление будет 769 миллиметров ртутного столба. Это близко к рекордным значениям для этой даты», — рассказала Позднякова.

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