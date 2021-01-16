Синоптик пообещал жителям Москвы и Подмосковья пушкинскую погоду на следующей неделе

В субботу до конца дня в Москве и Подмосковье будет ветер и снег. В первой половине следующей недели ожидаются сильные морозы и солнце, но к концу недели придет потепление. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос Михаил Леус.

«Снег, временами сильный, с порывами ветра, метелью и снежными заносами будет сегодня до конца дня. В вечерние часы осадки будут ослабевать, ночью станут небольшими и кратковременными и завтра утром прекратятся. Что касается морозов, то они станут еще более сильными», — рассказал он.

Однако уже сегодня ночью москвичи в первый раз за зиму почувствуют настоящий мороз, который потом будет только усиливаться.

«Ближайшей ночью в Москве на термометрах, вполне возможно, первый раз в этом сезоне увидим отметку−20 градусов. В области будет еще холоднее. Пик похолодания — самые низкие температуры — ожидается в ночь на понедельник», — сообщил синоптик.

В частности, в Москве будет −23…−25 градусов, в Подмосковье — до −28. Днем тоже будет холоднее нормы на несколько градусов. В столице и области будет −15…−20. Это будет самый холодный день с начала зимы, отметил собеседник «360».

«В понедельник осадков не ожидается, будет проглядывать солнце. Будет такая пушкинская погода — мороз и солнце, но мороз очень сильный», — объяснил Леус.

Однако крещенские купания пройдут с морозами и небольшим снегом.

«На Крещение пройдет небольшой снег, морозы немного отпустят, но все равно будет на семь-восемь градусов холоднее. Ночью в Москве будет −19...−21 градус и −18...−23 в области. Днем в Москве будет −11...−13, в области — −10...−15 с небольшим снегом», — поделился специалист.

Но уже к концу недели жителей московского региона ждет потепление.

«Далее сохранится тенденция на повышение температуры, и к четвергу температурный фон уже превысит норму. В Москве днем будет −1...−3, в области — 0...−5», — заключил синоптик.

Ранее жителям Подмосковья рассказали про самые посещаемые места для купаний на Крещение — это Истра, Сергиев Посад, Звенигород, Чехов и Мытищи. Всего в области появится около 220 мест для купаний.